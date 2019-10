Dépistage de la vue à Dieuppeul : 500 enfants consultés par le ‘’Lion’s club Dakar Xarit’’.

Dans le cadre de la Journée internationale du Service Lion et du Lionisme instituée par le Lion’s club International, l’organisation philanthropique ‘’Lion’s club Xarit’’ a organisé ce 8 octobre, des activités de dépistage de la vue à l’école primaire Ibrahima Koïta de Dieuppeul. À cette occasion, 500 enfants âgés de 6-14 ans de même que leurs enseignants ont bénéficié de ce dépistage.



Implanté au Sénégal depuis le 15 mars 1954, cette asociation compte quatre (4) clubs de jeunes de 12 à 29 ans qui suivent le programme international de jeunesse : Leadership-Experience-Opportunity (LEO). Filleul de Dakar Baobab, le ‘’Lion’s Club Dakar Xarit’’ est une association leader de renommée mondiale œuvrant dans le domaine des services communautaires et humanitaires.



Les Lions sont impliqués de longue date dans des projets médicaux et sanitaires au Sénégal. C’est avec leur concours que le centre coronographe de l’hôpital de Fann a été érigé pour un montant de 400 millions de FCFA ainsi que le Centre de Traitement des Brûlés de Fann pour un montant de 5 milliards de FCFA. Pour ces prochaines activités, l’association humanitaire va procéder à l’installation de la bibliothèque numérique de cet établissement public dans le cadre du projet ‘’Aide à l’accès aux Livres pour les Enfants’’ (AALIF).