Dépistage Cancer du sein à l'AIBD : Les témoignages d'une victime guérie de la maladie qui tue

Lors de la célébration de mois "Octobre rose" par l'association des femmes de Las (Aflas), une femme guerrie du cancer est revenue sur son histoire.

Après être restée cinq ans sans pouvoir avoir un enfant, Anta Dimé Mbacké qui venait tout juste d'accoucher ne cessait de maigrir et de se rendre compte qu'elle devenait de plus en plus faible. "Je suis allée rencontrer par hasard, quand j'étais en France, un médecin pour un traitement contre la grippe".

C'est suite au résultat des examens quelques jours après que le médecin m'a recommandé d'aller dans une autre structure. " Arrivée là-bas, les médecins se sont demandés comment j'ai fait pour venir car la maladie avait déjà pris le dessus sur mon système immunitaire", narre-t-elle. Et d'ajouter : "Des investigations sur le net, poursuit-elle, m'ont permis de comprendre que j'étais atteinte".

Prenant son courage à deux mains et avec la volonté du Seigneur, Anta Dimé Mbacké a finalement été guerrie de cette maladie dite incurable. Pour elle, en plus d'un fort moral et la bénédiction du seigneur, c'est le respect et suivi du traitement qui lui ont permis de sortir victorieuse de cette thérapie. Elle recommande ainsi, les femmes à prendre leur responsabilité et à se rendre à l'hôpital chaque fois qu'elles se sentent mal.