Dépenses publiques : Le PM Amadou Bâ rassure les députés et s’engage avec son gouvernement pour une rationalisation accrue…

Pour le Premier ministre Amadou Bâ, la consolidation et la transformation structurelle de l’économie exige de se faire violence en prônant la rationalisation des dépenses. Déjà, le chef de l’Etat a donné le signal et le gouvernement ne va pas déroger à la règle. Effectivement, considère Amadou Bâ, cette rationalisation sera bien au rendez-vous. La déclaration de politique générale, ce lundi, est l’occasion pour le Premier ministre d'annoncer un chapelet de réformes qui seront envisagées en parfaite synergie avec les membres du gouvernement.

« Le gouvernement mène une série de réformes pour améliorer les marges de manœuvre budgétaire. Déjà le téléphone, le logement et la convention ont été pris en compte dans le cadre de cette rationalisation. Ne dépensez pas plus, dépensez mieux… » propose le Premier ministre Amadou Bâ au Parlement qui écoute religieusement et note les points de son discours de politique générale.

Par ailleurs, le premier ministre a annoncé, toujours dans le cadre de la pertinence des réformes budgétaires, qu’il urge, dix ans après la dernière réforme fiscale, de revoir le système fiscal et de revisiter le code général des impôts.