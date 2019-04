Dépénalisation du délit de presse : RSF accentue le plaidoyer en Afrique de l'Ouest

Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Libéria ont donné le ton relativement à la dépénalisation du délit de presse au niveau sous régional.

Reporters Sans Frontières qui a procédé, ce 18 avril, à la publication officielle du classement mondial de la liberté de la presse, a appelé les autres pays à suivre le pas.

Selon la militante des droits humains, Fatou Jagne Senghor, il est impensable au 21ème siècle que les peines privatives de liberté contre la presse soient maintenues.

Il est plus que jamais primordial qu'elles soient abrogées et remplacées par des peines pécuniaires, confie-t-elle.

La question demeure légitime et doit d'être débattue explique la directrice de l'organisation de défense des droits de l'homme, Article 19.

Fatou Jagne Senghor a profité de l'occasion pour rappeler aux autorités sénégalaises, les engagements pris en 2004 sur la question et les invite à les concrétiser.

Elle a d'ailleurs appelé à la vigilance pour la préservation des acquis relatifs à la liberté de la presse.