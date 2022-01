Départementales à Kolda : le professeur Boubacar Fall et Darsalam votent Moussa Baldé.

Le professeur Boubacar Fall et Darsalam votent Moussa Baldé pour le département. Il l'a fait savoir au cours d'un meeting organisé dans son village Darsalam dans la commune de Dioulacolon. Lui-même investi dans cette liste, invite les populations à voter le président sortant Moussa Baldé (bby) le 23 janvier à cent pour cent.



À en croire Boubacar Fall "cette mobilisation est un meeting départemental pour soutenir la liste de Moussa Baldé (Bby) président sortant. En étant investi dans sa liste, nous avons décidé de nous investir à ses côtés pour un deuxième mandat. Et notre décision est motivée par l'engagement de l'homme à côté des populations. Nous avons vu qu'il a fait un bon bilan, notamment dans l'éducation et la santé entre autres. C'est pourquoi, nous allons faire du 99 pour cent au soir du 23 janvier prochain..."



Le prenant au rebond, Moussa Baldé (maer/pcd) de préciser : "ce meeting montre que vous êtes prêts à nous renouveler un deuxième mandat pour confirmer notre bilan satisfaisant... Nous avons réalisé dans l'éducation plus de quarante bâtiments, équipé tous les lycées de photocopieuses et de risographes. Mais également, nous avons essayé de soulager et autonomiser les femmes en moulins au nombre de 40 avec notre faible budget. C'est pourquoi on compte sur le professeur Fall pour faire du cent pour cent dans la commune de Dioulacolon."



Moussa Baldé d'ajouter : " l'argent de notre maigre budget a servi à développer le département dans les secteurs de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et non financer des voyages inutiles. Et je tiens à dire aux populations de voter dans la paix en évitant toute forme de provocation..."