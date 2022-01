Départementales à Kolda / Moussa Baldé (candidat sortant) : « En ce qui concerne le Conseil départemental nous gagnerons les élections haut la main... »

Après avoir voté au bureau de vote 1 du centre Amadou Michel Diop, Moussa Baldé reste très confiant pour la victoire finale. Habillé tout de blanc, il a accompli son devoir citoyen vers 11 h ce matin dans son fief de Saré Moussa.



Face à la presse, il a avancé : "l'élection est un des éléments clés dans notre démocratie. D'ailleurs, la campagne électorale s'est terminée sans incident majeur dans notre région. Et aujourd'hui, c'est le jour du vote où nous constatons une grande affluence."



Il poursuit en précisant : " donc on peut s'attendre à un bon taux de participation pour l'élection. Et pour le reste on espère que tout se passe dans le calme et que le soir, l'expression des koldois soit reconnue."

Sans détours, il continue en ces termes : "en ce qui concerne le Conseil départemental, nous n'avons aucune appréhension, nous gagnerons haut la main..."