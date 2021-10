Le président Macky Sall a décidé de porter M. Mamadou Kassé, comme tête de liste départementale de la coalition BBY à Tamba. Ainsi donc, le président sortant, Alassane Sina Cissokho du PS est out pour les prochaines joutes électorales.



Toutefois, cette décision n'est pas du goût des alliés au niveau local, qui depuis plus de trois mois, ont porté la candidature du président sortant. Ainsi, réunis ce 29 octobre 2021, à l’effet d’examiner la situation politique nationale et notamment locale, les partis alliés de Benno Bokk Yakaar, ont réaffirmé leur fidélité et leur loyauté au Président de la coalition, le Président Macky Sall. Conscients des enjeux de l’heure, en particulier de l’importance des prochaines élections territoriales, les alliés en appellent à la solidarité et à la générosité de tous les membres de la coalition.



Aussi, les alliés ( PIT, AJ/A, la coalition OSEZ L’AVENIR, AFP, PS, PR, FEDES/ECOLO, URD, LD, S2D, RP, Convergence écologique), ont décidé à l'unanimité, de réaffirmer la candidature de Monsieur Alassane Sina Cissokho, à la tête du Conseil départemental de Tambacounda. Cette candidature, gage de succès, est aujourd’hui réclamée par toutes les forces vives de Tambacounda".



Interpellé par nos soins sur sa candidature, l'intéressé réaffirmera sa loyauté au chef de l’État. "Je reste le baye fall de Macky, mais je suis candidat à ma propre succession". Reste à voir maintenant sur quelle liste...