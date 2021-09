Département de Saint-Louis : Les chiffres clés de la révision exceptionnelle des listes électorales.

Conformément au décret numéro 2021 976 du 26 Juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 Janvier 2022, les opérations d'inscriptions sur les listes électorales ont été bouclées dans le département de Saint-Louis si l'on croit Mamadou Ndiaye, le préfet du département.



Pour cette révision exceptionnelle des listes électorales, le préfet renseigne que le département de Saint-Louis a enregistré 5.905 opérations au total. S'agissant de la commune de Saint-Louis, 2011 inscriptions, 664 modifications et un changement de statut ont été enregistrés. Ce qui fait un total de 2. 676 opérations.



Pour l'arrondissement de Rao, globalement c'est 3.229 opérations qui ont été enregistrées et réparties comme suit 1.727 inscriptions, 1.497 modifications, deux radiations et trois changements de lieu de vote, a précisé le préfet du département de Saint-Louis, qui n'a pas manqué de remercier et de féliciter les différentes commissions mises en place pour l'excellence du travail abattu dans le cadre de la révision des listes électorales...