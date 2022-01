Le CEM Maurice Guèye a accueilli en ce jour d'élections municipales et départementales, le candidat et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Souleymane Ndoye.



Venu accomplir son droit civique et citoyen, le président sortant à la tête du Conseil départemental de Rufisque, a souhaité des élections paisibles à l'image du pays après une campagne de paix basée sur un programme bien adopté par les populations.



"Nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à cette compétition ou je renouvelle mon mandat en tant que président du Conseil départemental surtout que les listes ne sont pas nombreuses ", a ensuite déclaré Souleymane Ndoye, par ailleurs candidat à la mairie de Rufisque-Ouest, pour marquer sa confiance pour ces élections municipales et départementales.