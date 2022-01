Département de Mbour : Cheikh Issa Sall dégomme Fallou Sylla, montée en puissance de « Yewwi » et décadence pour les socialistes

Le Département de Mbour n’a pas connu, à l’instar de plusieurs départements du pays, de surprise à l’occasion des élections locales de ce Dimanche 23 janvier 2022. Benno Bokk Yaakaar continue de régner en maître dans les différentes communes, mais on note une montée en puissance de « Yewwi » qui talonne la coalition au pouvoir et qui surtout conteste dorénavant le leadership naturel du PS dans cette zone. Pour preuve Nguéniène, éternel bastion des verts, dont feu le SG du parti socialiste Tanor Dieng a été maire de 2014 jusqu’à sa mort le 15 juillet 2019, a basculé dans l’escarcelle de Benno.



La montée de Yewwi dans le département de Mbour qui arrive en deuxième position dans presque toutes les communes est une réalité. Dans la commune, Me Abdoulaye Tall n’aura pas à rougir des résultats obtenus contre Cheikh Issa Sall, le candidat de Benno qui a été élu maire face au sortant El Hadj Fallou Sylla. Dans les autres localités on peut citer pêle-mêle, Thiadiaye Nguékhokh, ou encore Sandiara, les maires sortants en l’occurrence Me Oumar Youm, le député Pape Songhé Diouf ou encore Serigne Guèye Diop ont tous été réélus. À Saly aussi, la tendance s’est confirmée avec la réélection du maire Ousmane Guèye.



Malicounda, fief du maire et Dg actuel du Coud, Maguette Sène, n’a pas échappé à cette vague marron beige. À Joal, c’est le ministre du pétrole Sophie Gladima, qui semble être en pole position pour remporter ces locales. À Diass, le Directeur général du Cosec, Mamadou Dione, devrait éjecter le maire socialiste Cheikh Tidiane Diouf, confirmant cette perte de terrain pour le parti des Verts.



Enfin à Ndiaganiao, énorme performance pour le Dr Téning Sène, Dg de l'Anaq qui a réussi à se défaire de Bassirou Diomaye Faye de Yewwi, et membre influent de Pastef ainsi que du maire sortant Gana Gning.