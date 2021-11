Département de Louga : Le député Mberry Sylla pour la révalorisation du patrimoine culturel

Prenant la parole lors du passage du ministre de la communication et de la culture à l’assemblée nationale, le député Amadou Mberry Sylla a invité Abdoulaye Diop à mieux se pencher sur la révalorisation du patrimoine culturel de la région de Louga.



« Louga a été longtemps la capitale culturelle du Sénégal. C'est pourquoi nous avons invité le ministre à mieux accompagner le développement culturel de la région. C'est vrai que le conseil départemental a consenti beaucoup d'efforts sur le plan culturel mais nous pensons que cela doit être augmenté et accompagné » a plaidé le député Mberry Sylla non moins président du conseil départemental de Louga...