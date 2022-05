Département de Kédougou / Législatives 2022 : Macky Sall a misé sur Ousmane Sylla.

La nouvelle est tombée ce lundi 30 mai 2022. Une nouvelle tant attendue par les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



Le premier magistrat de la ville Ousmane Sylla vient de bénéficier d’une grande marque de confiance du chef de l’État, 5 mois après son élection à la tête de la commune. Il est donc investi tête de liste départementale de la coalition BBY.



Le maire a dédié cette candidature à l’ensemble de la population du département de Kédougou. Cette élection a un enjeu majeur sur le développement de la cité, car il s’agit pour le futur député de plaider les causes de la cité et de contrôler les actions du gouvernement.