Département de Kaolack : Ahmed Youssouf Bengelloune monte au créneau et déclare que Pape Demba Bitèye a perdu dans trois autres communes.

Après les premières tendances donnant Pape Demba Bitèye provisoirement vainqueur, le candidat de And Nawlé vient de monter au créneau pour apporter des éclairages.



Selon Ahmed Youssouf Bengelloune, Pape Demba Bitèye ne peut pas gagner 12 communes dans le département, vu qu'il a, selon lui, perdu à Ndièbel, Dya et Ndièdieng où la coalition Yewwi Askan Wi est arrivée en pôle position.



Selon toujours M. Bengelloune, un écart de plus de 15 mille voix le sépare de son adversaire dans la commune de Kaolack.



Et que pour que Pape Demba Bitèye puisse gagner dans le département, il va falloir qu'il ait plus de 1.000 voix dans les autres communes...