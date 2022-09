Département de Kaolack / 14 ème législature : La coalition Benno Bokk Yakaar apporte son soutien au président Macky Sall et au docteur Amadou Mame Diop.

Selon le communiqué lu à Dakaractu, la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Kaolack a tenu à s'exprimer sur l'installation de la 14 ème législature.



"Le collectif des Maires, les élus et responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Kaolack félicitent l’honorable député, Dr Amadou Mame Diop, élu le 12 septembre 2022 au poste de Président de l’Assemblée Nationale issue des dernières élections législatives du 31 juillet 2022.



Le collectif des Maires, les élus et responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Kaolack saluent le choix pertinent porté par Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République, Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, sur l’Honorable député Amadou Mame Diop pour diriger la deuxième institution du pays.



En effet, l’Honorable député Amadou Mame Diop a le parcours et la légitimité politique pour occuper cette fonction pour avoir été élu maire de Richard-Toll en 2014 et 2022 et député en 2012, 2017 et 2022".



Dans le même communiqué, la coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack n'a pas du tout apprécié le comportement de l'opposition à l’Assemblée Nationale. " Le collectif des Maires, les élus et responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Kaolack déplore l’attitude irresponsable des députés de l’opposition lors de la de l’élection du Président de l’Assemblée nationale ce 12 septembre 2022 et lance un appel à tous les sénégalais, soucieux de la préservation de notre héritage démocratique, de la stabilité de nos institutions et de l’avenir de notre nation, à se mobiliser pour mettre un terme à ces dérives inacceptables, anti démocratique et anti républicaine.



Le collectif des Maires, les élus et responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du Département de Kaolack exhorte tous nos membres et nos militants, à rester sereins, concentrés et à resserrer les rangs pour une plus grande cohésion de notre coalition.



Le collectif des Maires, les élus et responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Kaolack réitère son engagement et sa détermination à accompagner Monsieur le Président de la République dans son travail quotidien pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035", a-t-on lu dans le document.