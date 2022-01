Département de Dagana : Tous les maires sortants de la coalition BBY conservent leurs fauteuils.

Dans le département de Dagana, la coalition BBY s'est montrée très forte face la razzia de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour preuve, tous les maires sortants candidats à leur propre succession ont pu conserver leurs fauteuils dans leurs différentes communes, au sortir du scrutin du dimanche.





Dans cette commune, le maire sortant Oumar Sarr, candidat de la coalition BBY, a gagné largement devancé ses adversaires de Yewwi Askan Wi. Une victoire qui consolide les 26 ans de règne passés à la tête de la municipalité de Dagana. Ce qui fait que Oumar Sarr va encore diriger les destinées de la commune durant les cinq prochaines années.





Même constat à Richard -Toll où le maire sortant, le Dr Amadou Mame Diop va dérouler, sans contestation aucune, son deuxième mandat. Cela après avoir battu largement ses adversaires. Selon les résultats provisoires sortis ds urnes, le Dr Amadou Mame Diop a raflé la mise avec 6.564 voix, suivie de CPJE Nay Leer de Ousmane Lom et enfin khalil Diop de la coalition Troisième voix qui vient en troisième position avec 3.072 voix.



À Ross Béthio, le maire sortant Madiop Diop n'a pas bénéficié de la confiance des populations. Il a été battu par Fally Seck, candidat de la coalition BBY. Celui-ci, par ailleurs, Dage du ministère des Collectivités territoriales, va entamer son premier mandat.



Dans les communes de Ronkh, Rosso Sénégal, Ngnith, Diama, Gaé, Bokhol et Ndombo Sandièry, les maires de la coalition BBY en l'occurrence, Ahmed Tidiane Ndiaye, Cheikh Gaye, le député Adama Sarr, Oumar Bourel, Abdou Khadre Ndiaye, El Hadj Guèye et Madické Mbodj sont arrivés en tête à l'issue des élections d'hier.



Pour le fauteuil du Conseil départemental, Khalifa Ababacar Ndao de la coalition BBY en a hérité.