Département d’État Américain : « La situation en Tunisie est cyclothymique »

La situation en Tunisie ne laisse pas indifférents les États-Unis d’Amérique. L’administration Biden s’est prononcée sur le limogeage du Premier ministre et la dissolution de l’Assemblée nationale.



Selon le département d’État américain, la situation est plus qu'inquiétante. Dans une conférence de presse rapportée par la chaîne américaine « Al-Hurra » reprise par la presse tunisienne, Ned Price, porte-parole du département qualifie « la situation en Tunisie de cyclothymique. La situation là-bas est instable et notre objectif est d'encourager les dirigeants tunisiens à respecter la Constitution et à revenir rapidement à un régime démocratique normal. Parfois, ce qui est plus important que de qualifier la situation, c'est d’œuvrer à accompagner la Tunisie dans son retour sur la voie démocratique », répond le diplomate aux journalistes.



Pour rappel, le président tunisien avait brandi son souhait de « sauver le pays et de restaurer la paix sociale » aggravée par la pandémie à coronavirus avec son lot de décès, les hôpitaux débordés, le manque d’oxygène pour un pays réputé avoir l’un des plateaux médicaux les plus relevés en Afrique. Conséquence, à la date du 25 juillet 2021, le Chef de l’État Tunisien, Kaïs Saïed a brandi l’article 80 de la Constitution, pour suspendre le parlement, et lever l’immunité de tous les députés pour une durée de 30 jours. Plus tard, il limogera le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.



Déjà deux semaines, et des figures de proue du mouvement Ennahdha ont annoncé ce jeudi 5 août 2021 via leur compte Facebook qu’elles se retirent des travaux de la session exceptionnelle du conseil de « La Choura ». Yamina Zohghlami et Jamila Ksiksi révèlent ne plus « assumer la responsabilité » d’aucune décision « issue de la politique de fuite en avant et l’inconscience de la dangerosité » du mouvement par lequel passent le mouvement et le pays, admettent-elles.