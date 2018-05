Départ de l’Ambassadrice de Corée au Sénégal : L’adieu émouvant de Mme Hyo-eun KIM

L’Ambassadeur de Corée du Sud sortante, Mme Hyo-eun KIM, a tenu à dire « au revoir » au Sénégal hier à travers un cocktail organisé à la Résidence. Un adieu émouvant pour la diplomate arrivée au terme de sa mission après deux années de bons et loyaux services, qui a indiqué que l’existence du Sénégal dans sa vie n’est point un hasard. « C’est la destinée qui m’a emmenée au Sénégal ». Elle a pour finir, rappelé les valeurs de démocratie, de paix et de sécurité, de bonne gouvernance et de promotion des droits humains, que partagent nos deux pays...