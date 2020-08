Denver / Le Consul général El Hadj Ndao avertit : « S’il s’agit d’un crime raciste... »

Le Consul général du Sénégal à New-York, El Hadj Ndao, a été au lendemain du drame survenu à Denver (Usa), auprès des membres de la famille éplorée dans cette ville du Colorado. Un drame causé par l’incendie d’une maison qualifié de criminel qui a coûté la vie à 5 ressortissants Sénégalais. Ce, pour rendre hommage aux 5 victimes composées entre autres de 2 femmes et deux enfants. Le consul à la sortie de son tête-à-tête avec les proches des victimes, a fait face à la presse américaine.



Ses premiers mots du consul général du Sénégal à New-York ont porté sur les propos d’une organisation nationale basée à Washington DC qui, le jour de sa visite, avait publié, au matin une déclaration disant qu’elle voulait que cette affaire fasse l’objet d’une enquête qui visait un crime raciste. ‘’Nous apprécions tout soutien que nous recevons concernant cette affaire. C’est une affaire tragique. Et c’est vraiment dur. Nous apprécions donc tout soutien que nous obtenons. Mais nous faisons confiance et avons confiance au système juridique de ce pays et de la ville. Nous avons une confiance constante que l'enquête suivra son cours et que ce qui est approprié en termes de diligence sera fait’’.



Parlant de la communauté sénégalaise vivant à Denver, il a salué leur comportement. ‘’C’est une grande communauté. Une communauté très soudée, importante mais des gens qui travaillent dur qui sont respectueux, pacifiques, tolérants et qui se soucient d'une seule chose : prendre soin de leurs familles et faire mieux pour eux-mêmes. Je pense que c'est pourquoi ils sont des modèles où qu'ils soient et je suis fier de les représenter et de venir les trouver ici pour être à leurs côtés dans ce type d'événement, comme dans d'autres événements. Je prévoyais de venir ici pour un autre événement plus social. Mais, vous savez dans ce type de situations les gens ont tendance à se rapprocher, mais ce que je pourrais dire, aujourd’hui, est que ce sont des gens qui travaillent dur. Des gens épris de paix. Les membres de cette famille, ne sont connus pour aucun type d'actes répréhensibles ou de crimes. Ils vivent en communauté, aiment leurs voisins, leur quartier et leur pays ''.



‘’Quand je vois des gens de mon pays qui sont dans des difficultés …’’



Invité à parler des membres de la famille des victimes, le Consul général a dit beaucoup de bien d’eux. ‘’J'ai appris qu'ils sont de bonne foi dans leur religion et dans leur communauté. Je peux dire qu'ils sont également très reconnaissants du soutien qu'ils reçoivent de leur communauté, leurs familles et attendent avec impatience les prochains jours pour voir ce que vont révéler les enquêtes.



Les véritables raisons de son déplacement, il l’a aussi clairement dévoilé. ‘’Ce sont des instructions des autorités de la hiérarchie au Sénégal qui m'ont chargé de venir ici et de soutenir la famille. Mais aussi de m'assurer que les contacts sont établis avec les autorités compétentes pour s'assurer que l'enquête est en train d’être menée. Cette activité normale consistait à venir ici (à Denver) et à soutenir la communauté et d'autres responsables’’ (…). Quand je vois des gens de mon pays qui sont dans des difficultés, permettez-moi de le dire de cette façon, c'est plus de mon ressort de me rendre à leurs côtés. Les États-Unis se sont réveillés avec cette horrible nouvelle. J’ai reçu des instructions du président de la République du Sénégal. Il m’a instruit de tout arrêter et de venir personnellement manifester le soutien du gouvernement à la famille éplorée. Mais aussi de chercher l'opportunité de parler aux responsables locaux et d'exprimer notre souhait de voir vraiment l'engagement des bureaux et de la police. Bien que nous en sommes déjà témoins.’’



Le représentant de la communauté africaine a salué le déplacement effectué par le Consul général. ‘’Cela nous a donné confiance au système juridique et nous a donné l'espoir que l'enquête suivra son cours. Mais avoir le soutien de l'autorité est une bonne chose. Heureux de les avoir alors merci à tous’’.



‘’Que les responsables de cet acte ignoble soient traduits en justice’’



Ayant accueilli quelques minutes plus tard la visite du maire de la ville de Denver au Colorado, Michael Hancock, le Consul général a recueilli le message de réconfort de celui-ci.



‘’Monsieur le maire, j'apprécie vos aimables paroles. J'ai déjà parlé à la presse. Je voulais juste vous renouveler ma gratitude. Car, je vous dis que c'est très rassurant que nous ayons confiance en ce système juridique et au travail de la police. Mais, avoir votre parole de réconfort en parlant à la famille et en engageant vos services à faire en sorte que cette affaire soit examinée et que les responsables de cet acte ignoble soient traduits en justice est quelque chose de très encourageant. Et nous l'apprécions. Nous apprécions que vous soyez personnellement venu pour exprimer ces aimables paroles et votre soutien. Je suis sûr que la famille l’apprécie beaucoup. Au nom du gouvernement du Sénégal, je voudrais vous exprimer notre gratitude’’.



Face aux requêtes et interrogations sur cette affaire qui passe pour beaucoup de personnes pour un crime raciste, le Consul général s’est voulu prudent. ‘’On ne peut pas en tant qu’autorités, nous prononcer trop tôt pour qualifier les faits de crime raciste. Je pense que nous avons tous entendu que ce drame est identifié comme un crime. Nous nous en tenons là pour le moment. Et je suis sûr que la police et le bureau du maire feront tout ce qui est nécessaire. Nous suivons cette affaire de près comme nous l'avons dit. Nous avons confiance en la justice et s’il s’agit d’un crime raciste, les autorités en charge de l’enquête nous le ferons savoir’’.