Denver : Arrestation d’un 4e suspect dans l’incendie criminel qui a tué 5 membres de la Famille Diol.

Deux jours seulement après l'arrestation de trois mineurs dans cette affaire d’incendie criminel qui a coûté la vie à 5 ressortissants Sénégalais, membres de la Famille Diol à Denver (Usa), un 4e suspect vient d’être interpellé. Il s’agit de Tanya Bui, une jeune femme âgée 23 ans qui fait l'objet d'une enquête en lien avec un incendie de maison dans le quartier de Green Valley Ranch. Elle est arrêtée pour des accusations de drogue et d'armes par le gouvernement fédéral.



Tanya Bui, 23 ans, de Littleton, a été arrêtée vendredi matin et fait face à des accusations fédérales de possession dans l'intention de distribuer moins de 50 kilogrammes de marijuana et de possession d'une arme à feu dans le cadre d'un crime de trafic de drogue, selon des documents de la Cour fédérale. Selon l'affidavit d’arrestation (déclaration faite sous serment), au cours de l'enquête sur l'incendie de l'été dernier, les autorités ont mené plusieurs mandats de perquisition qui les ont aidés à identifier les suspects impliqués dans l'affaire d'incendie criminel. Les enquêteurs ont déterminé que Bui payait pour le téléphone portable de l'un des suspects et ont confié que la prévenue a la capacité de vendre rapidement de grandes quantités de marijuana. ‘’Elle a également parlé avec plusieurs personnes de la vente de diverses armes de poing et aurait été invitée par l'un des jeunes suspects d'incendie criminel à obtenir de l'aide pour obtenir une arme de poing’’.



Un mandat de perquisition dans une maison de Littleton où vivait Tanya B. a été décernée le 27 janvier, jour où les arrestations des trois mineurs en relation avec l'incendie criminel de Truckee Street ont été annoncées.





Un document judiciaire déposé par le gouvernement avec la plainte pénale et déclaration faite sous serment indique que le bureau du procureur américain a l'intention de demander la détention de Bui en attendant son procès, rapportent nos confrères de Denver Channel, un organe de presse américain visité par Dakaractu. Selon ladite source, Tanya Bui a fait sa première comparution devant le tribunal vers 14 h 30, devant le Tribunal de district américain du Colorado. Le juge Scott T. Varholak l'a informée de ses droits et a déclaré qu'il lui nommerait un avocat sur la base de son affidavit financier.



Lors de l'audience de détention la semaine prochaine, le juge décidera également si Bui sera détenue ou non en attendant ses prochaines audiences ou procès, ou si elle sera autorisée à sortir sous caution, informe la même source. Quant aux trois mineurs inculpés dans l'incendie criminel de Truckee Street qui s'est produit tôt le matin le 5 août 2020, (3 adolescents dont deux 16 ans et un de 15 ans), ils font face à de nombreuses accusations mais ne sont pas identifiés par les enquêteurs car ce sont des mineurs.