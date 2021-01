Densification de son réseau dans le Sud : Senelec injecte près de trois cent millions FCFA pour pallier aux problèmes d’électricité

Selon un communiqué de Senelec, les villes de Koumpentoum et Koungheul sont depuis plusieurs années confrontées à des perturbations dans l’alimentation électrique du fait des distances qui les relient aux sites de production de Senelec que sont Kaolack et Tambacounda. Cette situation qui perdure malgré les nombreuses initiatives, a amené la Direction Générale de Senelec à trouver une solution idoine aux problèmes rencontrés par ces localités. Il s’agit entre autres mesures, de l'alimentation de Koumpentoum et Kaffrine par la centrale de Tambacounda à travers d’importants investissements en terme de densification du réseau électrique. Ainsi, Senelec a entrepris d’augmenter la puissance de la centrale de Tambacounda, de poser quatre (4) postes protégés dans le réseau pour renforcer la résilience de la centrale contre les black-out imputables au réseau. Mais aussi la télécommande des points stratégiques pour accélérer les reprises compte tenu des lenteurs notées dans les manœuvres. Les travaux de raccordement de ces différents ouvrages selon le communiqué de Senelec sont prévus ce lundi 20 janvier 2021. Ces investissements d’un montant de près de Trois cent millions (300 000 000) FCFA, permettront rapidement une souplesse dans l’exploitation du système électrique et réduire sensiblement les perturbations en attendant la mise en service du poste 225kV de Tambacounda du projet OMVG qui interviendra au courant de l’année 2021, informe la même source.