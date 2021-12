Denrées de premières nécessités : l’Etat continue de déployer d’importants efforts pour contenir la flambée des prix (Macky sall)

En dépit de la conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes a annoncé le Chef de l’Etat Macky Sall lors de son traditionnel discours à la Nation. Ainsi, les recettes budgétaires de 2021 ont enregistré une hausse de 139 milliards, soit un accroissement de 5, % par rapport à l’année 2020 a-t-il notamment indiqué. C’est ce qui nous a permis de couvrir les dépenses de résilience liées à la COVID-19, aux inondations, au Programme Xëyu ndaw ñi et aux subventions du secteur de l’électricité. De plus, dira t-i l’Etat continue de déployer d’importants efforts pour contenir la flambée des prix. Ainsi, pour la farine, le taux de la TVA a été ramené de 18 à 0%, et celui des droits de douane de 5 à 0%. Sur l’huile, la taxe d’ajustement a baissé de 5%. Pour le riz, la suspension de la TVA reste maintenue. En outre, les prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n’ont pas connu de hausse.