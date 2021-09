Denrées de première nécessité : Macky Sall veut une application intégrale des mesures de stabilisation des prix

Le président de la République a appelé mercredi à veiller à la vulgarisation et à l’application intégrale des mesures gouvernementales de stabilisation durable des prix des denrées de consommation courante sur l’ensemble du pays.



S’adressant aux ministères concernés lors du Conseil des ministres, Macky Sall a insisté sur la nécessaire vulgarisation et l’application intégrale des mesures gouvernementales de stabilisation durable des prix, indique le communiqué ayant sanctionné la réunion organisée au Palais de la République.



‘’Il est ainsi demandé au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises et au Ministre des Finances et du Budget, de veiller à l’application stricte des mesures prises par le Gouvernement, pour assurer la stabilité des prix des produits de consommation courante, sur l’ensemble du territoire national’’, peut-on y lire.



Le gouvernement sénégalais a dernièrement pris, entre autres, des mesures de baisse de la fiscalité sur les importations de produits de grande consommation afin de contenir les hausses sur certains de ces produits.



A ce sujet, le président Sall a engagé le gouvernement de poursuivre la dynamique de préservation du pouvoir d’achat des ménages, en luttant contre toute spéculation, rétention de stock ou augmentation indue des prix des produits et services essentiels, notamment le loyer, dont le système de régulation doit être évalué et amélioré de façon concertée, rapporte le communiqué.