Denrées de première nécessité : Assome Diatta, les coûts de transport et les inégalités régionales…

Coûts de transport et inégalités régionales. Les frais supplémentaires supportés par les commerçants, entre deux régions, feront que les prix ne seront pas les mêmes sur l’ensemble des marchés du territoire national.



C’est le ministre du Commerce et des PME qui l’a réaffirmé, aujourd’hui, au cours d’une conférence de presse en compagnie du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



« Il y a beaucoup de choses qui déterminent la structure de prix. Les prix que nous avons annoncés concernent Dakar. Vous conviendrez avec nous qu'il faut intégrer un coût supplémentaire pour le transport et la manutention », a précisé Mme Assome Diatta.



Le ministre en veut pour exemple les produits qui quittent Dakar pour aller à Ziguinchor, où il faut nécessairement « un coût supplémentaire supporté à travers le transport ». « Cela peut en effet se répercuter sur les prix (à l’intérieur du pays) », a-t-elle assuré.



Autrement dit par le ministre du Commerce et des PME, le transport de marchandises contribue à la hausse des prix dans les régions par rapport Dakar...