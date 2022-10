Des syndicalistes de la RTS ont déposé une lettre dite de dénonciation comportant 19 points. Leur porte-parole du jour a fait cas de 3 points sur les 19 qui ont fait l'objet de dénonciation à savoir, "le non renversement des cotisations sociales des travailleurs, la liquidation du parc automobile et l'attribution de marchés douteux."



En réaction à cette sortie, les partisans du DG de la RTS sont montés au créneau pour dénoncer le comportement de leurs confrères.



Selon Aliou Diop de la RTS, "après avoir longtemps prêché dans le désert par la délation, la calomnie, la médisance et la manipulation contre Racine Talla, ils ont cru devoir, ils ont été contraints, devrions- nous dire, de pousser leur ultime soupir à l'image d'un chant du cygne, par une lettre dite de dénonciation comportant 19 points. Jacassant sur les points de dénonciation en question d'une manière aussi laborieuse que désinvolte qui laisse apparaître un manque notoire de conviction, une approximation comique dans la démarche et une faiblesse des arguments", a t-il dit.



Ce dernier de rappeler à ses confrères que "dans un État de droit comme le Sénégal, il existe des corps de contrôle habilités à fouiller la gestion des administrateurs de crédits et d'en informer l'opinion publique nationale par des canaux appropriés."



En outre, M. Diop invite ses camarades à aller jusqu'au bout de leur logique en apportant la preuve de leurs accusations. En effet, selon lui, "ils auraient aussi dû faire preuve de courage en étalant sur la place publique, comme ils l'ont fait avec les 3 points de dénonciation, les 16 autres points. Aliou Diop estime que Racine Talla "a fort à faire pour le rayonnement de la Rts pour un service public de qualité et qu'il aurait tort de passer son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des syndicalistes égarés pris dans leur propre piège et perdus par leurs turpitudes et leur animosité viscérale pour celui qui préside encore aux destinées de la Rts. Abrutis par leur démarche infâme de le réduire à sa plus simple expression, ces syndicalistes incapables de tenir un sit-in ou une AG de 10 personnes, affligés par la méchanceté gratuite, ont choisi un moment qui n'est guère le fait du hasard." En effet, Aliou Diop pense que le contexte des nominations a sans nul doute fait germer dans leur petit esprit l'idée selon laquelle, un tir groupé sur lui pourrait précipiter sa défenestration. Imposture quand nous tiens ! Racine Talla n'a pas une perception mercantiliste de la gestion des affaires. Il est loin d'être ce partisan du moindre effort qui court pour des sinécures. Être journaliste à la Rts ou directeur général de la Rts relève du pareil au même pour M Talla. Jamais il n'a été accablé pour des faits de mauvaise gestion. N'en déplaise à ses contempteurs éternels, il est un modèle achevé de la bonne gouvernance locale en tant que maire et celui de la gestion vertueuse mais ferme, des affaires administratives."



M. Diop estime pour finir, que ses camarades se trompent de combat et de cible. "La visite du ministre de la communication à la Rts n'était-elle pour eux une belle occasion de se faire entendre pour démontrer leur représentativité? Même avec des brassards rouges!"