Ils étaient au début 189 personnes à revendiquer le respect du protocole d'accord qui concerne la régularisation de 15 CDI ainsi que la prise en charge d'autres contractuels dans les sociétés intérimaires. En effet, ce protocole d'accord avait été signé en présence du directeur général de la Senelec et d'autres personnalités.



Ayant une expérience de plus de 10 ans dans la boîte, ces ex-contractuels s’étant constitué en collectif, ont voulu alerter les autorités et en premier, le directeur général de la Sénélec pour qu'il se focalise sur le respect de ce protocole qui prend en charge leurs préoccupations. Dans ce point de presse tenu cet après-midi avec le mouvement anti-impérialiste panafricain FRAPP France Dégage, ils s'engagent à déposer une lettre de protestation dans les jours à venir à la direction générale de la Senelec.