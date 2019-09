Dénonçant l'ambition cachée de certains responsables : Maodo Malick Mbaye charge certains militants de la mouvance présidentielle et décline les objectifs de sa nouvelle plateforme

L'exemple de cette histoire de "grâce présidentielle pour Khalifa Sall" est la plus récente... remarqua le DG de l'Anamo... "Quand le président s'exprimait sur un fait, tout le monde s'empressait pour élucider ses propos ou même constituer un bouclier devant les agissements de l'opposition. Ces temps-ci, la fuite de responsabilité de certains camarades militants fait peur", se désole t-il.

Cependant, ceux qui affichent des ambitions "démesurées", estimant que le président n'en a plus pour longtemps doivent se ressaisir. "Certes, l'ambition est substantielle à la nature humaine, mais il faut l'assumer avec courage, dignité et honnêteté", rappelle le coordinateur de la nouvelle plateforme d'alerte.