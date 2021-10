Démonstration de force à Koungheul : Fanta Sall gâte la population à travers une série d'inaugurations d'infrastructures d'intérêt général.

L'honorable députée Fanta Sall vient de réussir à Koungheul une véritable démonstration de force.



En effet, la responsable politique de l'Apr dans le Bambouck a procédé à une série d'inaugurations au niveau de cette contrée et à la distribution de petit matériel aux établissements scolaires.





Il s'agit de 12 fontaines avec 4 bouteilles d’eau de 9 litres chacune qui ont été distribuées au niveau de toutes les écoles de la commune de Koungheul et de l’Inspection de l’éducation et de la formation.



Deux mini-forages ont été inaugurés au quartier de Koungheul ville et au quartier Bamba Modou Coura.



L'honorable députée a aussi construit une mosquée de dernière génération à Guinth Pathé.



Dans le cadre de ses activités de ce week-end, elle a initié 2 journées de consultations gratuites avec remise de médicaments aux populations du département en invitant des spécialistes de renommée internationale.





Des actions vivement saluées par les populations du Bambouck qui ont décidé de porter sa candidature à la mairie de Koungheul aux prochaines élections locales.



"Elle aide le président de la République dans la lutte contre le manque d’eau qui sévit à Koungheul, appuie le secteur de l’éducation en les dotant d’équipements et elle est bien appréciée par les familles religieuses, vu les nombreuses constructions qu’elle est en train de réaliser dans le département en y rajoutant les consultations gratuites suivies de remise de médicaments aux nécessiteux", a lancé une bénéficiaire.



Avant d'ajouter : "la commune de Koungheul dit oui à l’honorable députée Fanta Sall, la lionne du Bambouck pour la mairie, car c’est le choix idéal. Nous disons non à toute autre investiture..."