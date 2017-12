Démolition d’un bâtiment menaçant ruine : Le Sous-préfet de Dakar obtient gain de cause devant les commerçants libanais et coréens

Le sous-préfet de Dakar Plateau, Djiby Diallo avait été trainé devant les Tribunaux par des commerçants libanais et coréens qui s’insurgeaient contre la destruction d’un bâtiment sis à l’avenue William Ponty appartenant à M. Ibrahima Ndiaye, et jugé menaçant ruine. Le verdict du procès est tombé aujourd’hui. La partie civile a été déboutée car le juge estime que le Sous-préfet a respecté toutes les règles de procédure qui s’imposait à sa personne. Le bâtiment avait fait l’objet d’une inspection par la direction de la protection civile qui avait dressé un rapport transmis à l’autorité. Et ainsi, après plusieurs sommations sans effet, le sous préfet Djiby Diallo s’est montré intraitable et a procédé à la démolition de ce bâtiment.

Maître Baboucar Cissé avocat de l’État dans cette affaire, a démonté toutes les charges incriminées par Ciré Clédor Ly, avocat de la partie civile. Aussi dans la plaidoirie devant le juge, le Sous-préfet de Dakar-plateau n’a pas hésité à préciser que tous les bâtiments menaçants ruine qui ont fait l’objet d’inspection seront démolis. Car selon lui, la question de sécurité et l’occupation anarchique ne peuvent faire l’objet d’aucune négociation. Il faut reconnaître que depuis son affectation à Dakar, Jack Bower a fait de la sécurité une question prioritaire.