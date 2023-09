Démissionnaire de Benno et de son poste de ministre-conseiller : Jusqu’où ira la voix de Youssou Ndour « après Macky »?

Ayant créé son mouvement dénommé « Fekké Ma Ci Bolé ( je suis présent donc, j’en fais partie ) en 2010, Youssou Ndour a décidé de matérialiser son engagement dans le champ politique en décidant de se présenter contre Abdoulaye Wade qui voulait briguer un troisième mandat. Cette candidature à l'élection présidentielle sénégalaise du 26 février face au chef de l'État annoncée le 2 janvier 2012 sera rejetée par le Conseil constitutionnel le 27 janvier suivant.



En meeting à Fatick, le leader de la coalition « Macky2012 » a invité le président du mouvement « Fekké Maci Boolé », Youssou Ndour, à venir rejoindre sa coalition pour « participer à une belle victoire du peuple sénégalais ». Ce que ce dernier a finalement accepté. Au lendemain de la victoire de la majorité, Youssou Ndour qui a été un élément majeur dans cette victoire avec son fameux « Weur Ndombo », sera nommé ministre de la Culture et du Tourisme par Macky Sall au sein du gouvernement Abdou Mbaye.



À la suite du remaniement du gouvernement Mbaye du 29 octobre 2012, Abdoul Aziz Mbaye lui succèdera au ministère de la Culture, mais il conserve le portefeuille du Tourisme complété par celui des Loisirs. Le gouvernement sera remanié le 1er septembre 2013. Youssou Ndour perd son portefeuille mais est nommé conseiller à la présidence, avec rang de ministre et pour mission de promouvoir l’image du Sénégal à l'étranger.



Après les élections de 2019, le désormais ancien collaborateur de Macky Sall dans les différentes sorties, a décidé de se conformer à l’invite du président. « Le débat sur le mandat, nous divertit », avait-il assuré rejoignant son leader d’alors. Dans deux émissions à la télé, Youssou Ndour a vanté cette option pour maintenir le pays dans sa dynamique de croissance.



Youssou Ndour a soutenu le président Macky Sall, mais sa lutte contre le troisième mandat de Wade aura été déterminant dans son compagnonnage avec l’actuel président Macky Sall. Lors de son discours, le président Macky Sall a finalement décidé de ne pas briguer un troisième mandat. « C’est une décision historique que mon ami, le président Macky Sall a prise », s’est réjoui le leader de « Fekké M’a Ci Bolé ». Où ira maintenant l’ancien ministre qui a accompagné Macky Sall même dans les moments les plus difficiles (notamment durant les manifestations de 2021 où sa télévision a été attaquée )? Quel regard le chanteur planétaire compte-t-il jeter sur les potentiels candidats qui se sont, pour le moment déclarés? Envisage-t-il se présenter cette fois-ci contrairement à 2019 où il avait préféré baliser le terrain à Macky Sall à qui il tourne « politiquement le dos »?



Il faut préciser que le lead vocal du Super Étoile a bien les capacités de capter l’attention de l’international. Va t-il l’exploiter à des fins politiques? Le mouvement « Fekké Ma Ci Bolé » va, dans les jours à venir nous édifier sur ces nombreuses interrogations.