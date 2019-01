Démission ou limogeage du gouvernement : Thierno Alassane Sall répond à Macky Sall et déballe

Lors de sa conférence de presse ayant suivi son adresse à la nation dimanche 31 décembre, le président Macky Sall est revenu sur son différend avec Thierno Alassane Sall et a affirmé avoir limogé ce dernier du gouvernement. La réponse de l'ancien ministre de l'Énergie ne s'est pas fait attendre. Présent au Conseil constitutionnel pour les besoins du retrait de son procès verbal suite au dépôt de ses parrainages, Thierno Alassane Sall n'a surtout pas tendu l'autre joue. Il a démenti son ancien employeur. Selon l'ancien ministre en charge de l'Energie, la décision de sortir du gouvernement de Boun Abdallah Dionne n'émane pas de Macky Sall mais de lui-même. « Qui peut le plus peut le moins », a argué l’ancien ministre qui fait allusion au veto qu’il a voulu opposer à la décision du gouvernement d’allouer un bloc pétrolier à Total au détriment des mieux offrants. L’actuel président du parti République des Valeurs ne s'est pas limité là. Thierno Alassane Sall a minimisé le bonus avancé comme argument par Macky Sall pour expliquer le choix du groupe français. Selon l’ancien ministre, Macky Sall n’a rien fait d’autre que de se plier face à la France et le meilleur indicateur, c’est sa dernière sortie par rapport à l’aide que la France a apportée au Sénégal au lendemain du départ d’Abdoulaye Wade. Thierno Alassane Sall n’a cependant rien regretté de son compagnonnage avec Macky Sall.