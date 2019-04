Démission du Pm : Formation imminente du nouveau gouvernement

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, vient de rendre sa démission et celle de son gouvernement au Président Macky Sall.



À la tête du gouvernement depuis 2014, le Premier ministre sortant a, après sa démission, exprimé toute sa gratitude au chef de l'État et à la nation.



S'exprimant au nom du président de la République, Maxime Simon Ndiaye a d'abord a fait savoir que "le président Macky Sall a accepté la démission du Premier ministre et doit incessamment reconduire ou nommer un nouveau Premier ministre dans la foulée".



Le président Macky Sall, par la voix de Maxime Simon Ndiaye, a félicité Mahammed Boun Abdallah Dionne pour son travail accompli pendant 57 mois ainsi que son gouvernement.



Mahamamed Dionne sera t-il reconduit ou remplacé ? Dans quelques heures, nous seront édifiés. De même que le nouveau gouvernement qui accompagnera Macky Sall pour son quinquennat sera connu.