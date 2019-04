Démission du PS et départ à l’APR: Moustapha Diakhaté bloque Moussa Bocar Thiam

La sortie du désormais ex-porte parole adjoint du Parti Socialiste (Ps), Me Moussa Bocar Thiam annonçant sa démission du Ps a suscité beaucoup de réactions de part et d’autre. L’ancien chef de cabinet du Président Macky Sall et responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Dakar n’est pas favorable à l’arrivée de Me Moussa Bocar Thiam au sein de la formation marron-beige. Pour Moustapha Diakhaté, c’est une manière de pérenniser l’unité de la coalition Bennoo Bokk Yakkaar (Bby). Il est contre toute transhumance au sein de la mouvance présidentielle pour sa consolidation. Selon Moustapha Diakhaté, l’Apr doit s’interdire d’accueillir en son sein tout transfuge d’un parti de la coalition. A l’en croire, cela est contraire à l’option intelligente de la politique du grand rassemblement du Président Macky Sall qu’il déroule depuis 2012. Selon l’ancien député, le Président Sall s’est doté d’un solide socle politique avec ses alliés de Bby, que son parti doit jalousement protéger. Et par loyauté à l’égard de ses partenaires, dit-il, l’APR ne peut pas servir de réceptacle aux frustrés des partis alliés du président de la République.