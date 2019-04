Démission du Gouvernement : Le message du Président Sall au 1er ministre et son Gouvernement

Le chef du Gouvernement Mahammed Dionne a remis sa démission au Président de la République Macky Sall. Un nouveau Gouvernement devrait être formé ce week-end. Le Secrétaire Général du Gouvernement Maxime Jean Simon Ndiaye qui lisait le discours du Chef de l’État après cette démission, a eu des mots pour son désormais ex Premier ministre.

Le Chef de l’État a donc évoqué « un pari juste sur un compatriote dévoué aux causes nationales, un compatriote loyal, et un homme généreux sur le travail ». Le Président de faire remarquer par ailleurs que « homme de défi le 1er ministre a su donner le meilleur de lui-même en faisant porter à son projet politique, la marque de la cohérence quotidienne, ancrée dans le culte du Gouvernement ».

Le Président n’a pas manqué de souligner que durant ces 57 mois de fonction, le 1er Ministre a accompli avec satisfaction les charges qu’il lui a confiées. Il a salué pour finir, les ministres et leurs engagements dans leurs secteurs respectifs. « Leurs résultats ont été à la hauteur de leur vision du futur » conclura t’il sur ce sujet.