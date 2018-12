Démission de Thierno Alassane : Macky blanchit TOTAL

Pour la première fois, le chef de l’Etat se prononce sur la démission de Thierno Alassane Sall, qui avait quitté la tête du département de l’Energie le 2 mai 2017, le jour où l’Etat devait signer un important contrat avec le géant petrogazier français.



Répondant, ce 31 décembre, à une question de notre confrère Cheikh Yérim Seck qui a ravivé la polémique, le président de la République a d’abord précisé que l’ex-chef de file des cadres de son parti n’a pas quitté ce ministère selon son bon vouloir. Le chantre de la République des Valeurs a été viré, si on en croit Macky Sall qui a tenu ces propos lors d'un "Grand entretien" accordé à des journalistes locaux.



Le leader de l'Apr pense que TOTAL, qui mène des explorations dans l’ultra-deep, n’est la seule compagnie à être intéressée par les ressources naturelles découvertes sous nos cieux. Ainsi, le premier des Sénégalais révèle que même la Chine, dont le numéro un lui a récemment rendu visite, rode autour du fromage. Il a aussi dévoilé l’intérêt de l’Italien ENI pour ces ressources. Macky Sall informe que l’entreprise tricolore bénéfice du même traitement que ces concurrents des autres pays.



Partant, il a levé un coin du voile sur les relations entre le Sénégal et la France en rappelant que Paris avait apporté « solidarité » et « soutien » à Dakar, juste après son élection en 2012, alors que la SENELEC traversait des difficultés et que des menaces pesaient sur les salaires des fonctionnaires.