Démission de Mame Mbaye Niang suite au rapport de l’IGE : Pour l’ancien député Cheikhou Oumar Sy, le Procureur doit ouvrir une enquête

Selon l’ancien député Cheikhou Oumar Sy si les scandales relatés dans le rapport de l'I.G.E sont vérifiés, la démission du Ministre du Tourisme ne suffit pas. Sur sa page officielle, il argue que le procureur de la République « doit ouvrir une enquête sur l'utilisation des fonds au sein du PRODAC et nous éclairer sur les manquements graves qui ont été révélés ».

« Le Maire de Dakar Khalifa Sall est en prison pour soit disant un détournement de 1.8 milliard, dans ce cas d'espèce on parle d'une malversation de plus de 5 milliards sans aucun respect des normes de procédures administratives. Il ne faut pas qu'il y ait deux justices au Sénégal. Il faut qu'une enquête judiciaire complémentaire soit diligente et que des sanctions soient appliquées » lit-on sur la page.

Aussi exhorte-t-il les militants de l'APR à arrêter de mettre en avant la loyauté du Ministre envers le PR. « Lorsqu'on exerce une fonction publique qui engage les deniers de l'Etat, la loyauté c'est envers le peuple qui contribue au bon fonctionnement de l'administration à travers la collecte de leurs impôts ».