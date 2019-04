Demi-finales LDC aller / Tottenham – Ajax : Les compositions probables

Hugo Lloris débuterait dans les cages. Le Français serait épaulé par Kieran Trippier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Danny Rose en défense. Positionné en tant que sentinelle, le Kényan Victor Wanyama devrait être accompagné au cœur du jeu par Moussa Sissoko, remis de ses pépins physiques, et Christian Eriksen, ancien maître à jouer de l’Ajax. Positionné un cran plus haut Dele Alliévoluerait en soutien de l’ancien Parisien Lucas Moura.



De son côté, l’Ajax Amsterdam d’Erik ten Hag pourra compter sur tous ses éléments clés. André Onana qui garderait logiquement les cages, Daley Blind etMatthijs de Ligt devraient composer l’axe de la défense. Les flancs seraient alors occupés par Nicolas Tagliafico et Noussair Mazraoui. Le double pivot constitué de Frenkie de Jong et Lasse Schöne devrait logiquement être reconduit avec Donny van de Beek libre de tout mouvement devant eux. Placé en pointe de l’attaque, Dusan Tadic serait normalement accompagné par David Neres et Hakim Ziyech.