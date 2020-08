Demi-finales LDC : Incertitudes sur Gana Guèye contre Leipzig, l'avenir du Sénégalais incertain au PSG ?

Avec un peu plus de 70 minutes jouées contre l'Atalanta lors du match sec disputé en quart de finale, Idrissa Gana Guèye est annoncé manquant pour le choc en demi-finales contre Leipzig. Une absence qui pourrait changer la donne pour le club parisien en souffrance dans le secteur de l'entrejeu. Mais aussi une occasion de plus pour alimenter les rumeurs mercato qui annoncent l'international sénégalais un peu partout à peine arrivé dans le club francilien.



Recruté pour environ 32 millions d'euros, pour faire office de "gratteur de ballons", Gana Guèye (30 ans), dont les performances n'ont pas encore totalement convaincu depuis son arrivée au PSG, risque de passer à côté d'une belle occasion de justifier son transfert. Avec une forte concurrence imposée par d'une part l'Argentin Leandro Paredes et d'autre part l'Espagnol Herrera, voire par le charismatique Défenseur brésilien Marquinhos parfois utilisé au milieu. L'ancien pensionnaire de Lille, d'Everton et d'Aston Villa est plus que jamais sur le fil du rasoir. Convaincu que Gana peut lui valoir beaucoup plus de satisfaction, son entraîneur, Thomas Tuchel, estime qu'il devrait lever un plus le frein à main.



Épié de tous bords par les exigeants supporters du club Qatari, le directeur sportif, Leonardo, et les divers experts du football Français, l'ancien de "Diambars" qui revient à peine dans l'effectif Parisien après une blessure ponctuée par une période antérieure de méforme, a pour l'instant disputé 20 matches en ligue 1 (1 but et deux passes décisives) 7 rencontres en Ligue des champions et 2 parties en coupe de la Ligue.



Si toutefois son forfait contre Leipzig, ce mardi, est officiellement acté, Idrissa Guèye serait le grand perdant, sur le plan sportif, en manquant une belle opportunité de jouer une demi-finale de LDC. Mais aussi concernant son avenir au PSG qui l'a entre autre recruté pour étoffer son milieu dans la quête du Graal européen : La Ligue des champions.