Demi-finale EFL Cup / Man United – Man City : Ce choc qui prive Riyad Mahrez des CAF Awards…

Le vainqueur du ballon d’or 2016, l’international Algérien Riyad Mahrez ne sera de la partie ce soir, aux CAF Awards 2019. Si cette absence fait tache, les motivations qui se cachent derrière permettent un peu d’indulgence envers le gaucher des « Citizens. »

Justement, au moment où la ville de Hurghada (Egypte) s’apprête à recevoir la crème des footballeurs Africains, ce mardi 7 janvier, à la 28 eme cérémonie des CAF Awards. Au même moment, à 20h00 GMT, les deux clubs rivaux du championnat Anglais, Manchester City et Manchester United jouent leur avenir en « EFL Cup. »

Et, c’est la raison avancée par le numéro 26 de Man City, Mahrez, auprès de la fédération Algérienne et de la CAF, pour justifier son absence. Le coach principal de City, Pep Guardiola a donc mis logiquement son veto. Car, sauf surprise, Mahrez devrait finir deuxième derrière Mané et devant Mo Salah, dans la course au ballon d’or Africain.

À préciser que cette manche aller, programmé à 20h00 temps universel, à Old Trafford, opposera des « Red devils » un peu en difficulté en Premier League (5ème 31 pts.) Face à un City qui a perdu de sa superbe (3ème 44 pts.) Le match retour est programmé le mercredi 29 Janvier à 19h45.