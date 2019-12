Démenti de la section Sécurité de Cheikh Bass / « L'Asp Omar Mboup n'était plus chez nous depuis 6 mois »

Une partie de la presse a fait, ce vendredi, les choux gras à propos d'un agent de sécurité publique en service auprès de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui aurait été arrêté en possession de chanvre indien. L'information semble avoir beaucoup déplu à l’entourage du chef religieux de Guédé.



"Même s'il est vrai que Omar Mboup est un Asp et qu'il a été alpagué pour les raisons évoquées, il restait à vérifier si l'individu était effectivement en service chez le porte-parole du Khalife Général des Mourides." La remarque est de Khadim Basse, chef du protocole et de la sécurité auprès du Mbacké-Mbacké qui a directement saisi Dakaractu-Touba pour, dit-il, rétablir la vérité sur cette affaire. "Omar MBOUP n'est plus de mon équipe depuis 6 mois. Il faisait partie du détachement de deux Asp que j'avais reçu. Mais, depuis 6 mois, Mboup a quitté son service et n'avait plus aucune relation avec nous. Par conséquent, ses actes sont complément détachables de la personne de Cheikh Bassirou Mbacké. Nous nous désolons d'entendre son nom collé à cette affaire et c'est regrettable. Et, même s'il était chez nous au moment de commettre son acte, nous ne voyons pas l'importance de citer Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Maintenant, le mal est fait. Ce qui importe désormais le plus pour nous, c'est de faire savoir à tout le monde que le sieur n'était plus en service chez nous depuis une demi-année. ". Khadim Basse d'estimer qu'il était de son devoir d'apporter ces précisions pour que nul n'en ignore...