Dembélé l'Allemand fait la fierté du Barça

Victime d’une rupture du tendon du biceps fémoral et toujours sur le flanc à ce jour, Ousmane Dembélé n’en fait pas moins la fierté du FC Barcelone. Ce mercredi, l’ailier tricolore a reçu en provenance d’Allemagne le trophée de meilleur espoir de la Bundesliga, non sans faire partie en prime de l’équipe-type de la saison 2016-2017.Des distinctions que relaie avec plaisir le Barça sur son compte Twitter, vidéo et photos à l’appui, tout en félicitant son attaquant français. Lors de sa dernière saison avec Dortmund, Ousmane Dembélé s’est fendu de 6 buts et 13 passes décisives en 32 matches.