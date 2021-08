Dembélé Madina Sissoko, ministre des transports et des infrastructures du Mali : « Nous sommes venus réitérer toute la compassion du peuple malien... Nous souhaitons aussi qu'on puisse gérer tout ce qui s'est passé d'une manière raisonnable… »

Le ministre des transports et des infrastructures du Mali a conduit ce lundi une forte délégation dudit pays pour présenter les condoléances du peuple malien et du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.



À cette occasion, Madame Dembélé Madina Sissoko a réitéré "toute la compassion du peuple malien, à la suite de l’accident survenu à Kaolack et qui a occasionné 04 morts.



Le ministre a rappelé l'histoire des deux pays avant d'insister sur les rapports de bon voisinage entre les deux peuples.



Toutefois, Mme Sissoko a insisté sur la gestion de l'événement. "Nous souhaitons aussi que pour tout ce qui s'est passé, on puisse le gérer d'une manière raisonnable..."