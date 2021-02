Demba Traoré (Coach Mali U17) : « Contre le Sénégal on savait que le contexte ne serait pas favorable »

Le derby annoncé ce samedi en finale du tournoi de l'UFOA-A U17 a bien eu lieu entre le Sénégal et le Mali. Une opposition de style, mais également des duels parfois à la limite du cadre sportif ont rythmé la partie extrêmement hachée. Rien d'étonnant pour l'entraîneur Malien Demba Traoré qui expliquera que "contre le Sénégal on savait que le contexte ne serait pas favorable." Entre les faits de jeu, l'arbitrage qui a été fustigé par les maliens et les échanges aigre-doux entre les deux entraîneurs, l'ambiance était électrique. Une défaite amère (2-0) qui a été atténuée par la prestation globale des aiglons, rajoutera Demba Traoré...