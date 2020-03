Demba Kandji, premier président de la Cour d’appel : « Nous appliquerons la loi criminalisant le viol sans état d'âme »

« Nous appliquerons la loi criminalisant le viol sans état d'âme », a assuré le magistrat Demba Kandji, aujourd’hui, en marge d’un atelier organisé par l’UMS (Union des magistrats du Sénégal). Selon le premier président de la Cour d’appel de Dakar, son application ne devrait faire l’objet d’aucun doute.



« Ce que je peux, en tant que doyen, c’est d’inviter à une réflexion sereine, faire appel à votre intelligence et faire comprendre à ceux qui veulent nous entendre que les magistrats s’approprient la loi criminalisant le viol. Ça et là, on entend dire les magistrats ceci ou cela… », a-t-il ajouté.



Selon le magistrat, il faut mutualiser les efforts pour le suivi de l’effectivité de l’application de la nouvelle loi sur le viol, pour l'atteinte des objectifs escomptés. Car, « les juges ont comme credo la loi », estime-t-il.