Demba Babel Sow, député Diaspora : "Comment la découverte du pétrole et du gaz peut profiter aux Sénégalais de l'Extérieur"

Le député Demba Babel Sow est convaincu que les récentes découvertes de pétrole et de gaz peuvent être profitables aux Sénégalais de la Diaspora. Interviewé par Dakaractu lors de la pause, le parlementaire qui représente les ressortissants sénégalais établis en Europe du nord, du centre et de l'ouest prédit de belles perspectives pour ses mandants lorsque les premiers barils de pétrole sortiront des gisements. Non seulement, indique notre interlocuteur, l'exploitation de cette ressource contribuera à créer de nouveaux emplois mais permettra aussi aux expatriés de rentrer au bercail avec l'espoir de trouver du travail répondant à leurs compétences...