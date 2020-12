Dématérialisation des procédures administratives : L’ADIE et La Poste signent pour « un changement de paradigme »

Un protocole d’accord a été signé ce mercredi 02 décembre 2020 entre l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) et La Poste. Une convention qui entre dans le cadre du projet ‘’Smart Territoire’’, une des composantes du programme national ‘’Smart Sénégal’’ qui vise à déployer des infrastructures réseaux et de télécommunications et de mettre en place des plateformes technologiques afin de contribuer de manière significative à l’amélioration des conditions de vie des populations.