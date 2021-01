Dématérialisation : L’ANPEJ lance le premier Guichet Unique électronique sur l’emploi des jeunes au Sénégal

Être de nationalité sénégalaise,

Être âgé de 18 à 35 ans,

Être à la recherche d’un emploi salarié ou d’un financement,

Avoir besoin d'un service d’aide à l'emploi.

Déposer une demande de financement

Déposer une demande d’emploi

Consulter et répondre aux offres d’emploi et avis de concours

Déposer une demande de formation ou se former en ligne

Transmettre des pièces scannées à l’ANPEJ

Suivre l’évolution de son dossier

Dématérialiser toutes les procédures liées à l’accompagnement et au suivi des demandeurs d’emplois

Faciliter la publication des informations relatives à l’emploi

Faciliter la mise en relation entre les employeurs et les employés

Simplifier l’inscription et la transmission des dossiers des demandeurs d’emploi

Avoir un interlocuteur dédié : votre conseiller en emploi

Assister à des séances d'information sur le marché du travail

Recevoir des conseils d'orientation et de choix de carrière

Participer à des activités d'aide à la recherche d'emploi et à des activités d'aide à l’élaboration de projet

Souscrire aux offres d’emploi des entreprises partenaires

Etre formé

Bénéficier d’un financement

L’Agence Nationale pour la promotion de l’emploi des Jeunes vient de finaliser la mise en place du premier guichet unique entièrement numérique dédié à l’emploi des jeunes au Sénégal. Le dispositif, financé par l’Union Européenne à travers Pôle Emploi France, a pour objet entre autres la constitution de statistiques fiables sur l’emploi des jeunes et va permettre aux demandeurs d’emplois de suivre à temps réel l’évolution de leurs dossiers.Le Guichet Unique va ainsi centraliser toutes les demandes formulées par les jeunes et les orienter par la suite selon la nature du service sollicité.Ainsi l’ANPEJ veut prendre résolument le tournant de la révolution numérique en mettant à la disposition des jeunes désireux de s’insérer sur le marché du travail, aux employeurs et autres acteurs du secteur (gouvernement, partenaires techniques et financiers, structures privées et publiques, etc.) un système d’information et une nouvelle offre de service digitale.Ainsi, tout demandeur d’emploi peut s’inscrire sur le Guichet unique dès lors qu’il répond aux critères ci-après :Une fois l’inscription validée, une carte du Demandeur d’emploi est créée à son profit.Ainsi, chaque candidat inscrit au répertoire électronique des Demandeurs d’emploi disposera d’un identifiant unique (Numéro National d’identification du Demandeur d’emploi) ; il pourra alors à travers le Guichet unique :Par ailleurs, le Guichet va permettre de :L’accompagnement gratuit, proposé par le Guichet Unique de l’Emploi permet au demandeur d’emploi de:Le Guichet Unique va davantage faciliter l’accès des jeunes à l’emploi sur la base d’une offre de service de proximité maillant l’ensemble du territoire national tout en offrant aux intervenants du secteur un cadre d’échanges des plus fructueux.