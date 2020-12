Même si c'est le flou total qui règne jusque-là sur la date exacte du démarrage des activités de l'exploitation du Train Express Régional, le rapport de la commission de l'assemblée nationale rassure que l'état actuel des travaux est satisfaisant et en principe l'exploitation commerciale ne tardera pas à commencer en 2021.



"Les travaux du projet du Ter connaissent, à ce jour, un bon rythme d’exécution et sont en voie d’achèvement, pour ce qui concerne la première phase du projet (Dakar - Diamniadio). En principe, explique le rapport, la phase pré-exploitation du Ter devrait bientôt démarrer et l’exploitation commerciale proprement dite devrait débuter en 2021".



Par ailleurs, souligne toujours le rapport, l’Etat a planifié la réalisation de la deuxième phase du projet Diamniadio - Aibd. Selon le document, les conditions d’affermissement de cette tranche conditionnelle du projet ont été réalisées. Et actuellement, l’État a pris ses dispositions pour le bouclage du financement du projet, la validation architecturale de l’infrastructure et le schèma de passation de marché.