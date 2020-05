Démarrage des travaux de l’autopont du giratoire de LOBATH FALL (Communique)

Moustapha NDIAYE

L’Etat du Sénégal par le biais du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers AGEROUTE SENEGAL a entrepris un vaste programme de réalisations d’autoponts pour améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar.C’est dans ce cadre qu’il est porté à la connaissance du public, du démarrage des travaux de l’autopont du giratoire de LOBATH FALL au croisement de la Nationale N1 et de la sortie PIKINE de l’autoroute à péage,pour une durée des travaux de 18 mois par la société MATIERE SENEGAL, attributaire des travaux.Afin d’atténuer la gêne occasionnée aux usagers, la sortie et l’entrée de l’autoroute à péage seront maintenues au niveau du giratoire de LOBATH FALL.Cependant, la route nationale N1 sera déviée à partir de l’entrée du TECHNOPOLE jusqu’à BOUNTOU PIKINE avec une déviation en 2x2 voies à travers la commune de PIKINE OUEST.Les déviations prévues en 2x2 voies et bitumées disposeront de toute la signalisation horizontale et verticale requise, et une aide aux usagers sera assurée par la Gendarmerie, la Police et les bonhommes de l’Emergence.Les usagers de la route sont invités au respect du code de la route et des directives des forces de l’ordre pour un meilleur fonctionnement des déviations.Le Préfet du département de Pikine et AGEROUTE SENEGAL vous remercient pour votre compréhension et réitèrent leur engagement à améliorer la mobilité urbaine.Fait à Dakar, le