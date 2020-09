C'est ce vendredi après-midi, sur l'esplanade du jardin public de Niary Tally, que le démarrage des "Navétanes Covid-19" a été officialisé dans la Commune de Biscuiterie. Une initiative de la mairie de Biscuiterie en partenariat avec l'Organisation nationale des activités de vacances (Oncav) et l'ensemble des présidents d'associations sportives et culturelles de la localité (ASC.)



En sa qualité de maire de la commune de Biscuiterie, Mouhamed Djibril Wade, en même temps président du club de NGB, a officiellement lancé les activités de navétanes, nouveau format.



Au total, huit ASC prendront part à ce concept innovant : ASC Biscuiterie, Niary Tally, Cité Bissap, Nguélaw, Jaon... Toutes ces associations seront dotées d'un lot de 1.000 masques, de flacons de gel hydroalcoolique et autres flyers et affiches destinés à la sensibilisation contre la Covid-19.



Enfin, une enveloppe de 1 million FCFA sera à gagner pour le quartier qui sera sacré meilleureblocalité dans le cadre de ces Navétanes Covid-19." L'objectif étant de réunir la jeunesse de NGB autour de la bataille contre le coronavirus.