Démarrage Baccalauréat STEG 2019 : Dame Diop, ministre de la formation professionnelle, visite quelques centres d'examen.

Dans le cadre du déroulement de l’examen du Baccalauréat en Sciences Techniques Économiques et de Gestion (STEG) 2019, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, Dame Diop, a effectué ce mardi, une tournée dans quelques centres d'examen. Au sortir de cette visite, le ministre s'est réjoui des dispositions prises pour le bon déroulement des épreuves.



Face à la presse, Dame Diop souligne que son ministère est en train de travailler à amélioration de l'offre de formation professionnelle et d'augmentation du nombre de centres de formation. Ce dans le but de permettre à aux jeunes d'avoir une "formation professionnelle, des qualifications, d'être employable et de rentrer dans le marché du travail".



Pour rappel, l’examen du Baccalauréat en Sciences Techniques Économiques et de Gestion (STEG) a démarré ce 11 juin 2019 et se poursuivra jusqu'à 17 juin prochain.